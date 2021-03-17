В Карпаты вернулась лютая зима: объявлен 4-ый уровень лавинной опасности

На Западную Украину снова вернулась зима. В частности, Карпаты засыпало снегом и ударил мороз.

Об этом сообщается на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

По состоянию на 7:45 17 марта на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а видимость ограничивалась 30 метров. Из-за такого состояния погодных условий горах объявили 4-й уровень лавинной опасности.

"По состоянию на 7:45 17.03.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западной 18 м/с. порывы до 23 м/с. Метель, падает мелкий снег. Температура воздуха -10 ° С", - сказано в сообщении.

В Карпаты вернулась зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Кстати, руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак на своей странице в Facebook отметил, что 17 марта ожидается 4-й уровень лавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области.

"Падает снег, метели, ветер северный, северо-западный, большая масса перенесенного метелью, плохо закрепленного снега. Непогода будет продолжаться до 18 числа. На склоне снег растрескивается от шагов. Советуем воздержаться от походов в высокогорье в ближайшие дни", –написал Фрицак.