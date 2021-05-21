В Україну йде сонце і тепло: де на вихідних чекати травневу погоду

Погода в Україні 22 травня, в суботу, порадує жителів країни сонцем і теплом і справжніми весняними градусами. Температура повітря буде дуже комфортною і підвищиться до +24 градусів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в суботу вся країна буде насолоджуватися чудовою погодою і яскравим сонцем.

"У суботу вся Україна зануриться в сонце, суху погоду і тепло. Повітря буде комфортним, протягом дня очікується від +20 до +24 градусів, у західних областях від +17 до +22 градусів. У неділю на південному сході України буде тепло - від +23 до +26 градусів", - розповіла синоптик.

Дощів 22 травня не прогнозується, тільки на заході країни вірогідний дощ з грозою. Експерт попередила про важливий нюанс - завтра в західних областях пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів в секунду.

У неділю, 23 травня погода в Україні зміниться. Дощі пройдуть на заході країни, на півночі й в центральній її частині, крім Дніпропетровської області.

"Цей атмосферний фронт з північного заходу принесе дощі в західних областях України, на північ і в Центр, крім Дніпропетровщини. На півдні та сході втримається суха сонячна тепла погода. Температура повітря залишиться приблизно в суботніх межах, - зазначила Діденко.

У Києві в суботу, 22 травня, очікується сонячна погода з температурою повітря від +20 до +23 градусів.

"А в неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря складе від +18 до + 21 градуса", - попередила синоптик.