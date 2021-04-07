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Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 11:05
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Про це повідомила в ефірі "Україна 24" синоптик УкрГідрометцентру Наталя Голеня.

За її словами, з неділі припиняться нічні морози та денна температура вже буде вища 10 градусів.

"На наступному тижні очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде захмарюватись, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно - то 15-16 градусів тепла", - повідомила вона.

Зазначимо, весна в Україні у цьому році зимова. Наприклад, вчора Львів засипало снігом.

За прогнозом Укргідрометцентру, 7 квітня дощова погода накриє всю територію України. На заході очікуються сильні дощі, місцями зі снігом, вдень буде 3-6 градусів тепла, вночі від -1 до -2.

На півночі днем 7-15, вночі - 2-5 градусів. У центрі і на сході днем - 9-16 градусів, вночі - 3-6. Найтепліше буде на півдні - вдень +10+16 градусів, вночі - 5-7.

Нагадаємо, сьогодні у Києві метеорологи прогнозують опади - переважно у вигляді мокрого снігу, - та зниження температури повітря.

Зазначимо, в квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла.

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