В Карпатах є загроза сходження лавин: попередження синоптиків
Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Погіршення погоди очікується сьогодні і завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
3-4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Реєстрація для походу в гори
Для безпеки мандрівників туристичній групі перед виходом у гори необхідно обов'язково зареєструватися у найближчому рятувальному підрозділі, повідомили раніше в ДСНС.
Під час реєстрації гірські рятувальники допоможуть підготуватися до походу, а саме:
- нададуть необхідну та достовірну інформацію про потенційні небезпеки на маршрутах;
- поділяться даними про актуальні гідро- та метеоумови обраної місцевості;
- проконсультують із безпечного проходження певного маршруту;
- роз'яснять правила особистої та групової безпеки;
- перевірять особисте спорядження, засоби зв'язку, карти, підбір продуктів харчування та медикаментів.
Хуртовина та загроза зупинки транспорту
В Карпатах - сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.
Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.