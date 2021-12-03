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В Карпатах є загроза сходження лавин: попередження синоптиків

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Карпати, П'ятниця 03 грудня 2021 12:33
В Карпатах є загроза сходження лавин: попередження синоптиків Фото: в горах є загроза сходження лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Погіршення погоди очікується сьогодні і завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

3-4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Реєстрація для походу в гори

Для безпеки мандрівників туристичній групі перед виходом у гори необхідно обов'язково зареєструватися у найближчому рятувальному підрозділі, повідомили раніше в ДСНС.

Під час реєстрації гірські рятувальники допоможуть підготуватися до походу, а саме:

  • нададуть необхідну та достовірну інформацію про потенційні небезпеки на маршрутах;
  • поділяться даними про актуальні гідро- та метеоумови обраної місцевості;
  • проконсультують із безпечного проходження певного маршруту;
  • роз'яснять правила особистої та групової безпеки;
  • перевірять особисте спорядження, засоби зв'язку, карти, підбір продуктів харчування та медикаментів.

Хуртовина та загроза зупинки транспорту

В Карпатах - сильний сніг (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Погодні умови можуть привести до порушення (в Карпатах - місцями до припинення) руху транспорту на дорогах і вулицях.

Сніг та ожеледиця - у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях.

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