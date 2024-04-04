RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпаты пришла весна: невероятные фото с горных вершин, усеяных цветами

Фото: В Карпаты пришла весна (Катрина Кузнецова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Карпаты пришла весна и покрыла горы невероятной красотой. Так, на вершинах зацветало очень редкое "краснокнижное" растение - шафран Гейфеля, которое еще называют крокусом.

Фотографии красоты показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщество "В плену гор" в Facebook.

Весна в Карпатах

Отметим, что цветок, занесенный в Красную книгу Украины, появился в регионе несколько десятилетий назад и сначала встречался на одиночных участках.

Натуралисты говорят, что именно шафран знаменует приход весны. Его цветение длится до двух недель, поэтому у всех желающих есть время полюбоваться этой красотой в Карпатах.

Кстати, рвать уникальные цветы запрещено. Иногда в них встречаются и необычные шафраны-альбиносы.

Шафран Гейфеля имеет самые большие цветы среди представителей цветущего весной рода, поэтому отличается высокой декоративностью. Этот вид часто выращивают как профессиональные цветоводы, так и любители.

В культуре он достаточно устойчив и неприхотлив, любит полутенку, умеренно увлажненные почвы, хорошо размножается самосевом.

Крокусы расцвели в Карпатах (фото: Екатерина Кузнецова)

 

Напомним, что синоптик рассказал, какой будет погода в апреле.

К слову, в Киеве на прошлой неделе температура воздуха превысила норму на 10 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпатыквітка