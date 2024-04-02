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Как в конце мая: в Киеве температура воздуха превысила норму на 10 градусов

Украина, Вторник 02 апреля 2024 10:24
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Как в конце мая: в Киеве температура воздуха превысила норму на 10 градусов Фото: Температурные рекорды обновлены в Киеве 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве 1 апреля были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует концу мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня и не опустилась ниже 10,4 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 2017 превышено на 0,4 градусов.

Максимальная температура воздуха достигла 24,6 градуса тепла, что на 4,3 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 17,3 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2 градуса, а климатическую норму - на 10,4 градуса.

Аномальное тепло

Напомним, по данным Укргидрометцентра, аномально тёплая погода в Украине в последние дни была вызвана волной из западного Средиземноморья.

Вместе с теплом в Украину пришла пыль из Сахары. Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 31 марта в Киеве были обновлены два температурных рекорда, а температура поднялась до 25,3 градуса.

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