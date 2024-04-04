В Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітами

Весна в Карпатах

Зазначимо, що квітка, яка занесена до Червоної книги України, з'явилася в регіоні кілька десятиліть тому і спочатку зустрічалася на одиночних ділянках.

Натуралісти кажуть, що саме шафран знаменує прихід весни. Його цвітіння триває до двох тижнів, тому всі бажаючі мають час помилуватися цією красою у Карпатах.

До речі, рвати унікальні квіти заборонено. Інколи них зустрічаються й незвичайні шафрани-альбіноси.

Шафран Гейфеля має найбільші квіти серед представників роду, що квітнуть навесні, тому вирізняється високою декоративністю. Цей вид часто вирощують як професійні квітникарі, так і аматори.

В культурі він доволі стійкий та невибагливий, полюбляє напівзатінок, помірно зволожені ґрунти, добре розмножується самосівом.

Крокуси розквітли у Карпатах (фото: Катерина Кузнецова)