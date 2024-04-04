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В Карпати прийшла весна: неймовірні фото з гірських вершин, які вкрилися квітами

Фото: В Карпати прийшла весна (Катрина Кузнецова/Facebook)
Автор: Людмила Жукова

В Карпати прийшла весна та вкрила гори неймовірною - красою. Так, на вершинах заквітла дуже рідка "червонокнижна" рослина - шафран Гейфеля, яку ще називають крокусом.

Фотографії краси показує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту "В полоні гір" у Facebook.

Весна в Карпатах

Зазначимо, що квітка, яка занесена до Червоної книги України, з'явилася в регіоні кілька десятиліть тому і спочатку зустрічалася на одиночних ділянках.

Натуралісти кажуть, що саме шафран знаменує прихід весни. Його цвітіння триває до двох тижнів, тому всі бажаючі мають час помилуватися цією красою у Карпатах.

До речі, рвати унікальні квіти заборонено. Інколи них зустрічаються й незвичайні шафрани-альбіноси.

Шафран Гейфеля має найбільші квіти серед представників роду, що квітнуть навесні, тому вирізняється високою декоративністю. Цей вид часто вирощують як професійні квітникарі, так і аматори.

 В культурі він доволі стійкий та невибагливий, полюбляє напівзатінок, помірно зволожені ґрунти, добре розмножується самосівом. 

Крокуси розквітли у Карпатах (фото: Катерина Кузнецова)

 

Нагадаємо, що синоптик розказав, якою буде погода у квітні.

До речі, у Києві минулого тижня температура повітря перевищила норму на 10 градусів.

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Карпатиквітка