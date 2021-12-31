У Карпатах завівся хижак, який тут дуже рідко зустрічається: фото граціозної тварини

У Національному парку Карпат "Сколівські Бескиди" помітили популяцію рисей, які на території України зустрічаються дуже рідко.

Про це повідомили на сторінці Національного парку в Facebook.

Як виявилося, у 2020-2021 роках на території НПП "Сколівські Бескиди" проводився моніторинг диких тварин. Результати дослідження підтвердили унікальність і різноманітність фауни в Бескидах. Яскравим прикладом став представник з родини котячих - рись звичайна.

Варто відзначити, що рись в наших широтах зустрічається досить рідко. При всій обережності вона не дуже боїться людей і досить часто користується пішими стежками.

Рись воліє глухі темнохвойні ліси, хоча зустрічається в різноманітних насадженнях. Вона відмінно лазить по деревах і скелях, добре плаває.

Її легко відрізнити від інших представників сім'ї котячих завдяки вухам з китицями, які не тільки надають тварині красивий і оригінальний вигляд, вони ще допомагають збільшувати гостроту слуху.

Дивіться на знімках, які граціозні ці представники котячих.

У Карпатах помітили популяцію рисей (фото: facebook.com/skolebeskydy)