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У Карпатах зійшла величезна лавина: з'явилися фото

Новость на русском → Карпати, П'ятниця 12 березня 2021 14:33
У Карпатах зійшла величезна лавина: з'явилися фото У Карпатах зійшла лавина (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)
Автор: Світлана Мащенко

У Карпатах 11 березня зійшла величезна лавина на території Національного природного парку "Синевир". Природне явище потрапило на фото.

Про це 12 березня повідомила прес-служба національного парку Facebook.

"Вчора в урочищі Сухар, що на території національного природного парку "Синевир", працівники установи зафіксували на фото лавину", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять туристів не ризикувати і не підійматися в гори через погодні умови, що склалися там.

У Карпатах зійшла величезна лавина: з'явилися фото

В Карпатах зійшла лавина (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

"Зараз у межах парку склалися такі погодні умови, при яких підійматися в гори надзвичайно небезпечно. Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи в безпечних місцях", - додали в національному парку.

У Карпатах зійшла величезна лавина: з'явилися фото

Лавина в Карпатах (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Зазначимо, що на вихідних, 13-14 березня, синоптики попереджають про різке потепління, що може призвести до підтавання снігового покриву і руху лавин у горах.

Зазначимо, що про можливість сходження лавин через снігопади, які сьогодні, 12 березня, накрили Україну, вчора попередили в ДСНС.

Раніше екологи розповіли, в яких регіонах навесні 2021 можливі руйнівні повені, і з чим це пов'язано.

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