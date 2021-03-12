ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото

Новина українською → Карпаты, Пятница 12 марта 2021 14:33
В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото В Карпатах сошла лавина (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)
Автор: Светлана Мащенко

В Карпатах 11 марта сошла огромная лавина на территории Национального природного парка "Синевир". Природное явление попало на фото.

Об этом 12 марта сообщила пресс-служба национального парка в Facebook.

"Вчера в урочище Сухар, что на территории национального природного парка "Синевир", работники учреждения зафиксировали на фото лавину", - говорится в сообщении.

Спасатели просят туристов не рисковать и не подыматься в горы из-за сложившихся погодных условий.

В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото

В Карпатах сошла лавина (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

"Сейчас в пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно. Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - добавили в национальном парке.

В Карпатах сошла огромная лавина: появились фото

Лавина в Карпатах (фото: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Отметим, что на выходных, 13-14 марта, синоптики предупреждают о резком потеплении, что может привести к подтаиванию снежного покрова и движения лавин в горах.

Отметим, что о возможности схождения лавин из-за снегопадов, которые сегодня, 12 марта, накрыли Украину, вчера предупредили в ГСЧС.

Ранее экологи рассказали, в каких регионах весной 2021 возможны разрушительные наводнения, и с чем это связано.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Карпаты лавина туристы
LITE
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня