Експерт розповів, чи буде в Україні руйнівна повінь навесні

В Україні навесні не буде катастрофічної повені, бо земля не встигла промерзнути перед тим, як випав сніг. Однак в Карпатах річки все ж виходитимуть з берегів через тотальну вирубку лісів.

Про це нам розповіли в прес-службі Національної екологічної ради України.

Експерти вважають, що навесні рівень води в річках через сніг, що випав буде в нормі, а в заплавах можлива весняна повінь, особливо це стосується не зарегульованих річок. Повінь не буде катастрофічною і не призведе до руйнівного підтоплення господарств. Справа в тому, що перед тим як випав сніг, не було сильних морозів і земля не промерзла. Тому ґрунт буде в достатній мірі вбирати в себе воду.

А от у Карпатському регіоні ситуація буде дещо іншою - там річки вийдуть з берегів.

"Це станеться через масову вирубку лісу. Адже ми всі знаємо, що кожне дерево акумулює біля себе понад чотириста літрів води. Нема дерева, і вода не стримувана нічим перетворюється в смертельний потік, який руйнує все на своєму шляху. Так само виходу з берегів гірських річок сприятиме те, що на багатьох з них розібрано русло. Окатиш вибрали на продаж", - вважають експерти.

Що стосується водосховищ Дніпра, то нічого критичного не станеться, і про катаклізми говорити не варто.

"На каскаді Дніпровських водосховищ якихось значних змін не відбудеться, навіть незважаючи на очікувану "велику" воду з Білорусії. Дамби стоять на кордоні водосховищ та регулюють рівень води в них. Тому ні про які катаклізми сьогодні мови не йде", - розповіли екологи.

Окрім загрози повені існує й інша більш серйозна проблема - посуха, яка знову битиме рекорди.

"Очікується, що 2021 рік буде значно тепліше попереднього, який до слова, побив рекорди за кількістю днів у році з температурою вище 30 градусів. Потепління стрімко відбувається в північних регіонах України. При цьому степ атакує посуха", - прогнозують спеціалісти.

В результаті цього маленькі водотоки будуть міліти і пересихати. Крім того спека впливатиме на врожайність сільськогосподарських культур.