У Карпатах - серйозна загроза сходження лавин: де найнебезпечніше (карта)

У Карпатах попередили про значну лавинну небезпеку, якій присвоїли 3 рівень. Також було оголошено штормове попередження.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

Зазначається, що є загроза сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується в суботу, 9 січня, у високогір'ї східної частини Закарпатської області.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської області та на високогір'ї західної та центральної частин Закарпатської області.

"Радимо в ці дні утриматися від походів на високогір'я та у гори!" - закликали туристів, які часто вибирають Карпати для відпочинку у період різдвяних свят.

В Карпатах оголосили значну небезпеку сходження лавин (фото: facebook.com/lavyny.official)

Раніше повідомлялося, що в Україні у перший день локдауну в Карпатах на дорозі до курорту Буковель утворилися кілометрові черги з авто.

Нагадаємо, що в Росії лавина зійшла на гірськолижний курорт, і кількість жертв зросла до 3, пошуки завершилися.