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В Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: дата

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Неділя 11 липня 2021 20:30
В Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: дата Фото: Погода в Україні принесе дощі і зниження температури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом дощового атмосферного фронту і зниженням температури місцями до +25 градусів. Але поки українцям доведеться потерпіти спеку, яка посилиться ще більше.

Коли очікувати зниження температури - читайте нижче в нашому матеріалі.

Синоптики прогнозують, що зниження до +25+28 градусів і дощі з грозами очікуються вже 19-20 липня. На захід атмосферний фронт і свіжість прийдуть трохи раніше - вже 16-17 липня, а до сходу і південного сходу прохолода добереться пізніше - 22-23 - го числа.

До цього часу буде жарко і навіть дуже жарко, особливо в південно-східних і східних областях - до +34 градусів. Більш терпимі температури (близько +30) очікуються на заході і південно-західній частині країни.

Що стосується опадів, то наступного тижня ймовірність дощу найбільш вірогідна на заході і півночі, на решті території - в основному жарко і сухо.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя.

В Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: датаВ Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: датаВ Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: датаВ Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: датаВ Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: датаВ Україну повернуться дощі і температура +25 градусів: дата

Скрін: Прогноз погоди в Україні на 10 днів

Раніше синоптик Наталка Діденко також розповіла, що зниження температури слід чекати через тиждень, з 19-20 липня.

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