RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Карпатах началась настоящая зима. Смотрите, что творится в горах (фото, видео)

Что происходит на горе Поп Иван (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Настоящая зима с морозами и снегом уже началась в Украине, но пока только в Карпатах. На горе Поп Иван температура упала до -6 градусов. Кроме того, спасатели уже предупредили об опасности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что происходит в горах и как уберечься во время отдыха в Карпатах зимой.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Facebook-страницы МВД, главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области и профиль Черногорского горного поисково-спасательного поста.

В горах уже настоящая зима

Утром, 12 ноября, температура на горе Поп Иван Черногорский снизилась до -6, небо было облачным, а скорость ветра достигла 4-7 метров в секунду. Снежные вершины действительно выглядят очень красиво, но спасатели советуют любоваться ими на фотографиях.

Гора Пип Иван 12 ноября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Происходящее на горе Поп Иван 11 ноября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Карпатах – настоящая зима попала на видео

Как уберечься от опасности в горах - советы спасателей

"Горный отдых требует от каждого туриста ответственности и готовности. Физическая подготовка и выносливость - обязательны для путешественника, который собирается в зимний поход. Кроме этого необходимо иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды", - отмечают в ГСЧС.

Что следует учесть перед прогулкой по Карпатам?

  • снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда должна быть защищена от влаги и не продуваться ветром, а обувь должна быть надежной
  • перед путешествием обязательно смотреть прогноз погоды и предупреждения от спасателей
  • если вы видите объявление об ухудшении погодных условий - откажитесь от прогулки
  • в горы нужно ходить с опытным гидом, одиночных прогулок следует избегать
  • перед началом прогулки обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях, это можно сделать онлайн или через приложение "Порятунок в горах".

Красота в Карпатах - смотрите другие фотографии зимы на горе Поп Иван

Зима в горах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ранее мы уже рассказывали, что обещает прогноз погоды в Украине на выходные.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаКарпаты