В Карпатах началась настоящая зима. Смотрите, что творится в горах (фото, видео)

Настоящая зима с морозами и снегом уже началась в Украине, но пока только в Карпатах. На горе Поп Иван температура упала до -6 градусов. Кроме того, спасатели уже предупредили об опасности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что происходит в горах и как уберечься во время отдыха в Карпатах зимой.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Facebook-страницы МВД, главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области и профиль Черногорского горного поисково-спасательного поста.