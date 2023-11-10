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Юг накроют дожди с грозами, а Карпаты - мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные

Пятница 10 ноября 2023 15:51
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Юг накроют дожди с грозами, а Карпаты - мокрый снег: прогноз погоды в Украине на выходные Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине будет дождливой на выходных. При этом синоптики предупреждают о сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в Украине, кроме востока, прогнозируются небольшие и умеренные дожди. При этом в южных областях местами ожидаются значительные дожди с грозами. Утром и днем в Украине, кроме западных областей, также будут порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2 +8 градусов, а днем +7 +12. В южной части страны ночью будет +9 +14, а днем +13 +18 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, прогнозируются умеренные, а в северных, центральных, ночью и в южных областях значительные дожди. При этом в Карпатах ожидается значительный мокрый снег.

Кроме того, в Украине, кроме западных областей, прогнозируются сильные порывы ветра 15-22 м/с, а в южной части, восточных и центральных областях местами 25 м/с.

Кроме того, температура воздуха в воскресенье существенно не изменится, лишь несколько на западе.

В понедельник преимущественно будет без осадков, лишь ночью на северо-востоке страны небольшой дождь. Температура ночью составит 0 +7 градусов, а днем на севере страны +3 +8, на остальной территории +6 +11, а на юге до +14.

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Погода в Украине Гидрометцентр
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