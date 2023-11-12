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У Карпатах почалася справжня зима. Дивіться, що коїться у горах (фото, відео)

Що коїться на горі Піп Іван (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Справжня зима з морозами та снігом вже почалася в України, але поки що тільки у Карпатах. На горі Піп Іван температура впала до -6 градусів. Окрім цього, рятувальники вже попередили про небезпеку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що коїться у горах та як вберегтися під час відпочинку у Карпатах взимку.

Під час підготовки матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки МВС, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та профіль Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

У горах уже справжня зима 

Вранці, 12 листопада температура на горі Піп Іван Чорногорський знизилася до -6, небо було хмарним, а швидкість вітру досягла 4-7 метрів на секунду. Засніжені вершини дійсно виглядають дуже гарно, але рятувальники радять милуватися ними на світлинах.

Гора Піп Іван 12 листопада (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Що коїлося на горі Піп Іван 11 листопада (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода у Карпатах - справжня зима потрапила на відео

Як вберегтися від небезпеки у горах - поради рятувальників

"Гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності. Фізична підготовка і витривалість - обов’язкові для мандрівника, що збирається у зимовий похід. Окрім цього, необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води", - наголошують у ДСНС.

Що варто врахувати перед прогулянкою Карпатами?

  • спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг має бути захищеним від вологи та не продуватися вітром, а взуття має бути надійним
  • перед мандрівкою обов'язково дивитися прогноз погоди та попередження від рятувальників
  • якщо ви бачите оголошення про погіршення погодних умов - відмовтесь від прогулянки
  • у гори потрібно ходити з досвідченим гідом, поодиноких прогулянок слід уникати
  • перед початком прогулянки обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах, це можна зробити онлайн або через застосунок "Порятунок в горах".

Краса у Карпатах - дивіться інші світлини зими на горі Піп Іван

Зима у горах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Раніше ми вже розповідали, що обіцяє прогноз погоди в Україні на вихідні.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що на Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику.

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