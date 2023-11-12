У Карпатах почалася справжня зима. Дивіться, що коїться у горах (фото, відео)

Справжня зима з морозами та снігом вже почалася в України, але поки що тільки у Карпатах. На горі Піп Іван температура впала до -6 градусів. Окрім цього, рятувальники вже попередили про небезпеку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що коїться у горах та як вберегтися під час відпочинку у Карпатах взимку.
Під час підготовки матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки МВС, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та профіль Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Вранці, 12 листопада температура на горі Піп Іван Чорногорський знизилася до -6, небо було хмарним, а швидкість вітру досягла 4-7 метрів на секунду. Засніжені вершини дійсно виглядають дуже гарно, але рятувальники радять милуватися ними на світлинах.
"Гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності та готовності. Фізична підготовка і витривалість - обов’язкові для мандрівника, що збирається у зимовий похід. Окрім цього, необхідно мати відповідне спорядження, одяг, взуття, техніку, аптечку, запас їжі та води", - наголошують у ДСНС.
Що варто врахувати перед прогулянкою Карпатами?
Зима у горах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Раніше ми вже розповідали, що обіцяє прогноз погоди в Україні на вихідні.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що на Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику.