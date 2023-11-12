У Карпатах почалася справжня зима. Дивіться, що коїться у горах (фото, відео)

Справжня зима з морозами та снігом вже почалася в України, але поки що тільки у Карпатах. На горі Піп Іван температура впала до -6 градусів. Окрім цього, рятувальники вже попередили про небезпеку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що коїться у горах та як вберегтися під час відпочинку у Карпатах взимку.

Під час підготовки матеріалу було використано такі джерела: Facebook-сторінки МВС, головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та профіль Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.