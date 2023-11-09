На Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике: их снимали спасатели
В Закарпатской области сломался подъемник в горах. На нем застряли 22 туриста, которых позже эвакуировали спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По данным ГСЧС, происшествие случилось сегодня, 9 ноября, в поселке Межгорье Хустского района.
Фото: туристы застряли на подъемнике на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)
"На канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", - уточнили спасатели.
В течение двух часов сотрудники ГСЧС эвакуировали всех людей, которые застряли на пятиметровой высоте над землей. В медицинской помощи никто не нуждался.
Напомним, ранее стало известно, что 6 июля на Говерле в результате удара молнии погиб мужчина и 11-летняя девочка. Еще одна женщина пострадала.
Также мы писали, что Карпаты сегодня, 9 ноября, начало заметать снегом. Там началась вьюга.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.