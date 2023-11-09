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На Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике: их снимали спасатели

Четверг 09 ноября 2023 16:55
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На Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике: их снимали спасатели Фото: на Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В Закарпатской области сломался подъемник в горах. На нем застряли 22 туриста, которых позже эвакуировали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По данным ГСЧС, происшествие случилось сегодня, 9 ноября, в поселке Межгорье Хустского района.

Фото: туристы застряли на подъемнике на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)

"На канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", - уточнили спасатели.

В течение двух часов сотрудники ГСЧС эвакуировали всех людей, которые застряли на пятиметровой высоте над землей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Напомним, ранее стало известно, что 6 июля на Говерле в результате удара молнии погиб мужчина и 11-летняя девочка. Еще одна женщина пострадала.

Также мы писали, что Карпаты сегодня, 9 ноября, начало заметать снегом. Там началась вьюга.

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Закарпатье ГСЧС гори
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