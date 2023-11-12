В Карпатах началась настоящая зима. Смотрите, что творится в горах (фото, видео)
Настоящая зима с морозами и снегом уже началась в Украине, но пока только в Карпатах. На горе Поп Иван температура упала до -6 градусов. Кроме того, спасатели уже предупредили об опасности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что происходит в горах и как уберечься во время отдыха в Карпатах зимой.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Facebook-страницы МВД, главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области и профиль Черногорского горного поисково-спасательного поста.
В горах уже настоящая зима
Утром, 12 ноября, температура на горе Поп Иван Черногорский снизилась до -6, небо было облачным, а скорость ветра достигла 4-7 метров в секунду. Снежные вершины действительно выглядят очень красиво, но спасатели советуют любоваться ими на фотографиях.
Гора Пип Иван 12 ноября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Происходящее на горе Поп Иван 11 ноября (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Погода в Карпатах – настоящая зима попала на видео
Как уберечься от опасности в горах - советы спасателей
"Горный отдых требует от каждого туриста ответственности и готовности. Физическая подготовка и выносливость - обязательны для путешественника, который собирается в зимний поход. Кроме этого необходимо иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас пищи и воды", - отмечают в ГСЧС.
Что следует учесть перед прогулкой по Карпатам?
- снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда должна быть защищена от влаги и не продуваться ветром, а обувь должна быть надежной
- перед путешествием обязательно смотреть прогноз погоды и предупреждения от спасателей
- если вы видите объявление об ухудшении погодных условий - откажитесь от прогулки
- в горы нужно ходить с опытным гидом, одиночных прогулок следует избегать
- перед началом прогулки обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях, это можно сделать онлайн или через приложение "Порятунок в горах".
Красота в Карпатах - смотрите другие фотографии зимы на горе Поп Иван
Зима в горах (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
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