ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)

Новость на русском →
Татарів, Івано-Франківська область, Понеділок 21 лютого 2022 20:43
У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото) Дача Ющенка в Татарові знаходиться в занедбаному стані (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Львівські Дигери зробили вилазку в Татарів в Карпатах і виявили дачу експрезидента Віктора Ющенка. Будівля знаходиться в дуже занедбаному стані.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook Андрій Риштун.

Дача Віктора Ющенка знаходиться в селі Татарів Івано-Франківської області, недалеко від найвідомішого водоспаду області - Гука. Відомо, що експрезидент часто відпочивав у цьому будинку з 2005 по 2015 рік.

Але зараз будинок абсолютно покинутий, а територія схожа на старий будівельний майданчик. Охорона території присутня - вони не дали діггерам потрапити на дачу.

У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)

Фото: explorer.lviv.ua

"Дача стоїть біля річки через дорогу на водоспад Гук. Хоч це і заповідна територія, але будуватися там можна. Адже раніше на місці дачі був хутір і жили люди. Зараз від хутора залишилася одна стара хата. А до дачі є міст зі шлагбаумом, електричні стовпи та охорона", - розповіли хлопці.

У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)

Фото: explorer.lviv.ua

Вони зізналися, що прикинулися туристами, які заблукали, і погуляли по околицях.

"Тут суцільний будмайданчик. Дерев'яні будиночки, де колись жив Віктор Андрійович, знесли. На їх місці звели масивні конструкції з каменю і бетону. Вуликів теж вже немає, але дерев'яна церква ще залишилася", - йдеться в публікації.

У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)У Карпатах знайшли покинуту дачу Ющенка: як вона виглядає зараз (фото)

Фото: explorer.lviv.ua

За словами діггерів, будівництво почали масштабне і явно для великої родини. Але потім чомусь закинули. Судячи з заростей і моху на цеглинах, дача стоїть покинута вже років п'ять.

"Чому так сталося, що дачу Ющенка закинули – невідомо. Шкода вкладеної роботи та грошей, оскільки зараз все гниє і руйнується. А місце тут красиве, тихе, затишне", - підкреслив Риштун.

А ось так виглядала дача Ющенка в Татарові у 2014 році:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Аліна Гросу показала особняк у Чернівцях, де провела своє дитинство.

А також розповідали про те, що під Києвом продають Елітний особняк з місцем для тенісного корту і вертолітного майданчика.

Читайте РБК-Україна в Google News
дом Виктор Ющенко
LITE
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі
Кучерявий брюнет з вусами: фанати не впізнали Деніела Редкліффа в його новому стилі