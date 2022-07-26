"Джавеліни": на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)

Мешканка села Грабове Волинської області поділилася фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі.

На знімку видно, що вага овоча склала 923 г.

"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала жінка світлину.

За словами жінки, овоч вона випадково не помічала під час збирання огірків, тому він і виріс такий великий.

Зазначається, що сорт огірків - зозуля.

На Волині жінка виростила велетенський огірок (facebook.com/Оксана Грушко)

У коментарях користувачі здивовані від побаченого. Також вони опублікували світлини схожих огірків, які у них виростали на городі.

Треба було сьогодні збити ним одного безпілотника;

Ну ти і господиня;

Вони дуже смачні, я такі люблю;

Ото велетень.

У мережі користувачі поділились свої великими огірками (facebook.com/Руслана Созонік)