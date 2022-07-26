ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Джавеліни": на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)

Новость на русском →
Волинська область, Вівторок 26 липня 2022 13:28
"Джавеліни": на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото) На Волині жінка показала велитенський огірок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканка села Грабове Волинської області поділилася фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі.

Фото Оксана Грушко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На знімку видно, що вага овоча склала 923 г.

"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала жінка світлину.

За словами жінки, овоч вона випадково не помічала під час збирання огірків, тому він і виріс такий великий.

Зазначається, що сорт огірків - зозуля.

&quot;Джавеліни&quot;: на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)На Волині жінка виростила велетенський огірок (facebook.com/Оксана Грушко)

У коментарях користувачі здивовані від побаченого. Також вони опублікували світлини схожих огірків, які у них виростали на городі.

  • Треба було сьогодні збити ним одного безпілотника;
  • Ну ти і господиня;
  • Вони дуже смачні, я такі люблю;
  • Ото велетень.

&quot;Джавеліни&quot;: на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)

У мережі користувачі поділились свої великими огірками (facebook.com/Руслана Созонік)

Раніше ми повідомляли, що в Україні знайшли гігантський гриб.

Також ми писали, як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів.

Читайте РБК-Україна в Google News
огурцы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя