В Україні знайшли гігантський гриб: більше футбольного м'яча

В Україні виявили гриб-гігант (Фото: freepik)

Фахівці кажуть, що чим більше такий гриб, тим краще грибний урожай

В Україні знайшли величезний гриб, який за своїми розмірами перевищує футбольний м'яч. Це гриб-дощовик, який в народі називають "порхавка".

Гриби-дощовики належать до роду печериць і вирощують їх на ставках території ДП "Колківської ЛГ". Гриб-гігант, який виявили у цьому році в господарстві, показали на сторінці підприємства в соціальній мережі Facebook.

"Наукова назва (Lycoperdon) - рід грибів сімейства печериць (Agaricaceae), а вони ростуть на ставках території ДП "Колківської ЛГ" та щорічно вражають своєю величиною", - йдеться в повідомленні.

В Україні виявили гриб-гігант

Працівники підприємства зазначили, що у них є власна прикмета, яка з'явилася за роки спостережень за грибами-дощовиками. Чим більше ростуть ці гриби, тим більше буде і врожай лісових грибів в цьому році.

Варто відзначити, що гриби-дощовики в цьому році зросли гігантськими, і якщо вірити прикметам, то грибний сезон буде відмінним.

Користувачі соціальних мереж зазначили в коментарях, що гриб-дощовик не просто велетень, а справжній гігантський гриб.

Варто відзначити, що дощовики не дуже користуються популярністю у грибників, оскільки вони вбирають вологу і стають після сильних дощів желеподібними. У них міститься багато вітамінів і корисних властивостей. У їжу годяться тільки молоді дощовики, у яких всередині ще не утворилися суперечки, а м'якота соковита і м'ясиста. Зазвичай їх вживають в смаженому вигляді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в лісах України знайшли рідкісний гриб "пальці мерця".