У Карпатах наприкінці квітня триває зима: сніг та мороз (фото)

Україну продовжує засипати снігом навіть наприкінці квітня. Так, наприклад, 28 квітня в Карпатах продовжує йти сніг, а температура повітря знизилася до -6 градусів морозу.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook .

Гори все ще припорошені снігом, а зима зовсім не поспішає йти.

"На горі Піп Іван Чорногірський - ясно, вітер західний 3-4 м/с, температура повітря -6 градусів", - йдеться в повідомленні.



У Карпатах 28 квітня йде сніг (фото:facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях українці висловили своє захоплення свіжою фотографією з Карпат.

Яка неймовірна пастель!

Це чудово!

Нарешті сонечко!

Світанок!

Синоптики повідомляють, що холод поки що не піде з України.Так, в ніч на 29 квітня в країні прогнозують заморозки.

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 (II рівень небезпеки, Помаранчевий), в південно-східній частині заморозки на поверхні грунту 0-5 (I рівень небезпеки, жовтий).