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В Карпатах в конце апреля продолжается зима: снег и мороз (фото)

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 10:59
В Карпатах в конце апреля продолжается зима: снег и мороз (фото) Фото: в Карпатах снова идет снег (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Украину продолжает засыпать снегом даже в конце апреля. Так, например, 28 апреля в Карпатах продолжает идти снег, а температура воздуха понизилась до -6 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Горы все еще припорошены снегом, а зима совсем не спешит уходить.

"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер западный 3-4 м/с, температура воздуха -6 градусов", - говорится в сообщении.
В Карпатах в конце апреля продолжается зима: снег и мороз (фото)

В Карпатах 28 апреля идет снег (фото:facebook.com/chornogora.rescue112)

В комментариях украинцы выразили свой восторг свежей фотографией из Карпат.

  • Яка неймовірна пастель!
  • Це прекрасно!
  • Нарешті сонечко!
  • Рассвет!

Синоптики сообщают, что холод пока что не уйдет из Украины.Так, в ночь на 29 апреля в стране прогнозируют заморозки.

По информации УкрГидрометцентра, сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Как мы писали ранее, синоптики назвали дату потепления в Украине.

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