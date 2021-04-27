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Потепління йде в Україну: синоптики назвали дату

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 09:50
Потепління йде в Україну: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Потепління в Україну прийде у четвер. Температура повітря підніметься у всіх регіонах до +19, а також відійдуть нічні заморозки.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентра.

З 29 квітня в Україні потепліє. Зокрема, у західних областях температура повітря вдень складе +14+19, а вночі +3+7. У східних регіонах також буде тепло, від +13 до +17. У центрі та на півдні країни також температура повітря підніметься, вдень буде +14+17, а вночі +3+8.

У Києві в четвер буде тепло. Вдень очікується +14+16, а вночі +3+5.

Потепління йде в Україну: синоптики назвали дату

У п'ятницю, 30 квітня також буде тепло, але країну накриють дощі з грозами. Втім, у суботу погода покращиться.

Потепління йде в Україну: синоптики назвали дату

Нагадаємо, синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +20.

Зазначимо, в Україні протягом тижня спостерігатиметься мінлива погода.

Крім того, вчора в країні значно погіршилась погода, частину регіонів накрив снігопад.

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