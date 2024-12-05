Вот что нужно делать утром, чтобы получить заряд энергии на весь день

Зарядить организм энергией без каких-либо энергетических напитков вполне возможно. Сделать это можно без кофеина с помощью простых способов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что делать утром для повышения энергии на весь день.

Двигайтесь

Диетолог Нэнси Ранама рассказала, что упражнения есть очень эффективным способом подбодрить организм без кофеина. Упражнения или даже простая быстрая прогулка, может быть отличным способом повысить энергию.

Упражнения обеспечивают клетки энергией. Это также вызывает высвобождение эндорфинов и химического вещества под названием норадреналин, которое помогает чувствовать себя внимательным.

Ешьте продукты, повышающие энергию

Употребление правильной пищи может поддерживать уровень энергии стабильным в течение всего дня.

Продукты с низким гликемическим индексом, сахар от которых усваивается медленно, может помочь избежать задержки энергии, обычно возникающей после употребления быстро усваиваемых сахаров или рафинированного крахмала.

Пища с низким гликемическим индексом включает цельные зерна, овощи с высоким содержанием клетчатки, орехи и полезные масла, такие как оливковое. В общем, продукты с высоким содержанием углеводов имеют самый высокий гликемический индекс. Белки и жиры имеют гликемический индекс, близкий к нулю.

Здоровые закуски

Поддерживайте уровень энергии стабильным с помощью здоровых перекусов. Попытайтесь вместо кофе съесть полезную закуску, например яблоко с арахисовым маслом или греческий йогурт.

Чтобы получить наибольший заряд энергии, сосредоточьтесь на том, чтобы догнать утраченный сон, рано ложась спать.

Оставайтесь увлажненными

Питьевая вода может помочь бороться с усталостью. Если вашему организму не хватает жидкости, одним из первых признаков является чувство сонливости и сильного утомления.

Поэтому нужно постоянно поддерживать организм увлажненным.

Умные привычки сна

Качественный сон поможет вам добиться успеха без кофеина. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать, чтобы получить больше энергии - это высыпаться.

Попытайтесь лечь спать примерно на 15 минут раньше или вздремнуть после обеда в течение следующих нескольких недель, чтобы увидеть, изменит ли это ваше самочувствие.

Избегайте алкоголя

Употребление алкоголя может отрицательно повлиять на уровень энергии. Поэтому избегайте такого напитка, чтобы оставаться бодрыми.

Успокаивающее действие алкоголя особенно сильно в полдень. Если вы собираетесь употреблять алкоголь, делайте это равномерно.

Техника дыхания

Дыхательная работа может помочь увеличить энергию. Техника "двойное дыхание" может повысить бдительность, возбуждая симпатическую нервную систему.