ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кардиолог рассказала, как улучшить память и работу мозга

Среда 04 сентября 2024 16:05
UA EN RU
Кардиолог рассказала, как улучшить память и работу мозга Как улучшить память и мозговую активность (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Иванюк

Часто люди ищут лекарства и способы, которые могут улучшить мозговое кровообращение и память. Как оказалось, не нужно искать "волшебную таблетку", ведь все гораздо проще.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Ha что влияет мозговой кровооборот

Мозг, как руководящий центр, координирует работу внутренних органов и системой, функции языка, мышления, памяти, движения, восприятия.

При этом в момент увеличения разумовой или физической нагрузки происходит перераспределение так, чтобы питания и киceнь получили те отдели, которые больше всего этого требуют. В мозг, как и в сердечную мышцу, кровь поставляется, чтобы обеспечить функциональность организма.

Среди симптомов, свидетельствующих, что питание мозга кислородом ухудшено, выделяются:

  • головная боль и головокружение
  • тошнота и рвота
  • боль в глазах
  • apитмия
  • психические расстройства
  • ощущение холода или печенье в пальцах рук и ног
  • нестабильное давление
  • плохая память, забывчивость

Что делать, чтобы улучшить мозговое кровообращение и память

По словам врача, лучшим лекарством является физическая активность. В частности, нужно гулять по улице, ездить на велосипеде и заниматься спортом в целом.

Если вы не будете курить и употреблять алкоголь, не будете иметь лишнего веса и правильно питаться, то ваше кровообращение в мозге будет просто идеальным.

"Задумайтесь, какие вредные привычки есть в вашей жизни и, возможно, именно они мешают мозговому кровообращению хорошо работать", - рассказала кардиолог.

Какие физические упражнения для улучшения памяти будут эффективными:

  • хождение в быстром темпе - хорошим вариантом является скандинавская ходьба с палками, служащими не только опорой, но и дополнительной нагрузкой на плечевой пояс и руки
  • хатха-йога - положительно влияет на тело и помогает расслабиться
  • аэробные нагрузки - позволяют поддерживать вес, улучшают кровообращение, что важно для работы мозга
  • силовые тренировки - наращивают мышечную массу, а это означает питание суставов, повышение общей активности

К тому же, полноценный сон помогает закрепить эпизодические воспоминания - связанные с временем и местом.

Фаза быстрого сна играет важную роль в связывании и согласовании воспоминаний, связанных с изучением моторных навыков типа игры на музыкальных инструментах или езды на мотоцикле.

Ранее мы сообщали о 5 популярных продуктах, которые могут разрушить мозг.

Также читайте, правда ли, что мозг человека работает всего на 10%.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье
NEWS
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)
Враг попал по сердцу города. Как выглядит Львов после комбинированной атаки (фото)