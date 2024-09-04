Кардиолог рассказала, как улучшить память и работу мозга
Часто люди ищут лекарства и способы, которые могут улучшить мозговое кровообращение и память. Как оказалось, не нужно искать "волшебную таблетку", ведь все гораздо проще.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Ha что влияет мозговой кровооборот
Мозг, как руководящий центр, координирует работу внутренних органов и системой, функции языка, мышления, памяти, движения, восприятия.
При этом в момент увеличения разумовой или физической нагрузки происходит перераспределение так, чтобы питания и киceнь получили те отдели, которые больше всего этого требуют. В мозг, как и в сердечную мышцу, кровь поставляется, чтобы обеспечить функциональность организма.
Среди симптомов, свидетельствующих, что питание мозга кислородом ухудшено, выделяются:
- головная боль и головокружение
- тошнота и рвота
- боль в глазах
- apитмия
- психические расстройства
- ощущение холода или печенье в пальцах рук и ног
- нестабильное давление
- плохая память, забывчивость
Что делать, чтобы улучшить мозговое кровообращение и память
По словам врача, лучшим лекарством является физическая активность. В частности, нужно гулять по улице, ездить на велосипеде и заниматься спортом в целом.
Если вы не будете курить и употреблять алкоголь, не будете иметь лишнего веса и правильно питаться, то ваше кровообращение в мозге будет просто идеальным.
"Задумайтесь, какие вредные привычки есть в вашей жизни и, возможно, именно они мешают мозговому кровообращению хорошо работать", - рассказала кардиолог.
Какие физические упражнения для улучшения памяти будут эффективными:
- хождение в быстром темпе - хорошим вариантом является скандинавская ходьба с палками, служащими не только опорой, но и дополнительной нагрузкой на плечевой пояс и руки
- хатха-йога - положительно влияет на тело и помогает расслабиться
- аэробные нагрузки - позволяют поддерживать вес, улучшают кровообращение, что важно для работы мозга
- силовые тренировки - наращивают мышечную массу, а это означает питание суставов, повышение общей активности
К тому же, полноценный сон помогает закрепить эпизодические воспоминания - связанные с временем и местом.
Фаза быстрого сна играет важную роль в связывании и согласовании воспоминаний, связанных с изучением моторных навыков типа игры на музыкальных инструментах или езды на мотоцикле.
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