Доктор медицинских наук сказал, правда ли наш мозг работает всего на 10%
Мозг человека - это уникальный и очень загадочный механизм, и как построена его работа - сплошная загадка. Но существует мнение, что он работает всего на 10%.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий доктора медицинских наук Олега Чабана для психологического портала "Ты как?" в Instagram.
Верно ли, что наш мозг работает на 10 процентов
"Это большая ошибка считать, что мозг работает на десять или двадцать процентов. Он работает на столько, сколько ему сейчас нужно", - говорит психотерапевт.
Мозг гения может работать на 10%, а человека с нарушениями интеллектуального развития - на 90. Это ничего не говорит об эффективности.
По словами Олега, чтобы мозг работал эффективнее, следует говорить о подключении разных его структур. Для этого нужна тренировка мозга. Оно происходит, когда мы овладеваем новыми знаниями, новыми языками, делаем то, что еще вчера не могли.
"Мы должны предъявлять новые требования к нашим мозгам. Игра на барабанах выдвигает новые требования: отбивать ритмы, поддерживать четырехстороннюю координацию. Тогда наше мышление начинает работать по-другому. Мы подключаем те структуры мозга, которые у нас спали", - говорит Чабан.
Или научиться играть в пинг-понге. При чем здесь мышление?
В пинг-понг играет твоя голова, твои мозги. Тело просто выполняет команды. Мозг работает по-другому, когниция становится более гибкой.
Правда ли, что наш мозг работает всего на 10 процентов (фото: Freepik)
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"В ситуации, в которой мы живем, когницию нужно развивать, делать адаптивной и гибкой. Это помогает проходить сквозь беды, но оставаться стабильными, не безумными и двигаться дальше", - подытожил психотерапевт.
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