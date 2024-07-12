5 популярных продуктов, которые могут разрушить мозг

Мозг - самый голодный орган тела, потребляющий много общей энергии. Следует исключить из рациона продукты, которые могут только навредить мозгу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.

Сахарные напитки

Сюда относятся фруктовые соки, фреши, газированные сладкие напитки, энергетики, спортивные напитки и питьевые йогурты с добавками.

Смесь глюкозы и фруктозы вызывает риск сердечных проблем (повышение холестерина и артериальная дисфункция), метаболического сырого (перед диабетом), является причиной основной проблемы ожирения, жировой инфильтрации печени, накопления мочевой кислоты.

С мозгом могут возникнуть такие проблемы - ухудшение функций пространственной памяти и в накоплении - нейровоспаление гиппокампа.

"Мозг - ваши сигналы и инстинкты, ваша жизнеспособность - от биения сердца до вдоха и выдоха легких, все органы в теле подчинены мозгу", - говорится в сообщении.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы - это сахар и высокообработанные зерна, типа белая мука, белый рис, быстрая овсянка, кукурузно-рисовая лапша и булка.

Эти типы углеводов обладают высоким гликемическим индексом. В результате тело быстро переваривает их, вызывая всплеск уровня сахара в крови и инсулина.

Дополнительно имеют высокую гликемическую нагрузку. Это отражает, насколько пища повышает уровень сахара в крови в зависимости от размера порции.

Даже с одного приема пищи с высокой гликемической нагрузкой ухудшается память как у детей, так и у взрослых. Это влияние на память может быть связано с воспалением гиппокампа - части мозга, которая влияет на аспекты памяти, а также на реакцию на сигналы голода и насыщения.

Воспаление признано фактором риска дегенеративных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера и деменцию.

Углеводы суперпереработанные реально оказывают влияние на мозг. Есть исследования, где показано, что дети в возрасте 6-7 лет, питавшиеся с высоким содержанием рафинированных углеводов, также имели более низкие показатели невербального интеллекта.

Здоровые углеводы с низким ГИ - это овощи, фрукты, бобовые и цельные зерна.

Трансжиры

Любое рафинированное гидрогенизированное масло отдельно и в составе упакованной пищи (соленые снеки, чипсы, жареный фастфуд, фритюр, попкорн быстрого приготовления, сладости в упаковке, выпечка с маргарином, молочная продукция долгого хранения и консервы с рафинированным маслом) - лучше минимизировать в рационе.

К трансжирам можно отнести и рафинированное масло - технически называется трансизомерами. Это молекулярно изменены, в частности

рафинированные

гидрогенизированные

отбеленные

дезодорированные жиры

Дезодорирование происходит при высоких температурах - 200 - 240 С, в вакууме и в течение длительного времени. Идет длительное окисление масла, нужно удалить летучие компоненты, такие как свободные жирные кислоты и фосфолипиды.

При воздействии высоких температур небольшое количество хороших ненасыщенных жирных кислот - линоленовая, линолевая - превращаются в изомеры трансжирных кислот, собственно, это и есть трансжиры.

Люди, потребляющие большее количество трансжиров, как правило, имеют повышенный риск болезни Альцгеймера, ухудшение памяти, распознавание, снижение объема мозга и снижение когнитивных функций.

Рационы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот помогают защитить от понижения когнитивных функций.

Омега-3 увеличивает секрецию противовоспалительных соединений в мозге и оказывает защитный эффект, особенно у пожилых людей. Вместо чипсов лучше выбирать сельдь, кильку, орехи, семена (тыквы, конопли), лен и чиа.

Пища с высокой степенью обработки

Это чипсы, сладости, лапша быстрого приготовления, попкорн для микроволновки, магазинные соусы и готовые блюда. Сосиски, колбасы и пакетированные десерты.

Увеличение жира вокруг органов, висцерального жира связано с повреждением тканей мозга, даже на ранних стадиях метаболического синдрома.

Рацион с высоким содержанием больных ингредиентов ведет к снижению уровня метаболизма сахара в мозге и уменьшению мозговой ткани. Считается, что эти факторы являются маркерами болезни Альцгеймера.

Пища с высоким содержанием переработанного жира и сахара приводит к ухудшению обучаемой способности и негативные изменения в пластичности мозга.

Одним из способов негативного воздействия обработанной пищи на мозг является уменьшение выработки молекулы, называемой нейротрофическим фактором мозга.

Аспартом

Аспартам - это искусственный подсластитель, который используется во многих продуктах без сахара.

Люди часто выбирают подсластители, когда пытаются похудеть или избежать сахара из-за инсулинорезистентности, диабета, других метаболических нарушений.

Аспартам - как самый распространенный заменитель встречается во многих коммерческих продуктах.

Такой продукт все еще считается безопасным подсластителем, если люди потребляют его примерно 40-50 мг на кг веса. Не более 3000-3400 мг в день.