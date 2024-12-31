Кардиолог рассказала, почему после 30 лет резко повышается давление
Резкие перепады давления могут возникать с возрастом и должны насторожить человека. Кардиолог назвала причины, по которым поднимается давление после 30 лет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие показатели давления считаются повышенным.
Что приводит к высокому давлению
По словам кардиолога Натальи Иванюк, 80% с возрастом станут гипертониками.
"Часто пациенты говорят: "доктор, но раньше такого не было?" Очень часто это касается именно артериального давления, то есть его повышения. А говорят это на приеме молодые пациенты, которым 25-35 лет", - добавила медик.
Среди причин, почему низкое давление в молодости может превратиться в высокое с возрастом, выделяют:
- уменьшение эластичности сосудов
- нарушение регуляции тонуса сосудов
- атеросклероз
- изменения в работе почек и гормональные изменения
- низкая физическая активность
Как избежать гипертонии
Врач объяснила, что гипертония наследственно не передается.
Чтобы избежать проблем с давлением:
- не курите
- контролируйте вес (ИМТ - 25).
- придерживайтесь здорового питания (до 5 г соли в сутки, меньше сахара, вредных жиров и фастфуда)
- обязательно занимайтесь физической активностью
- употребляйте достаточно воды (- 1,5 л/сутки)
- избегайте стресса (психолог или психотерапевт могут помочь)
- спите не менее 7-8 часов в сутки
- минимизируйте употребление алкоголя и энергетиков
- не принимайте различные БАДы, лекарства, травы и чаи без врача
"Тогда и гипертония не догонит вас даже в 70 лет", - добавила она.
Важно, что многое зависит от самого пациента и именно ежедневные привычки имеют решающее влияние на то, разовьется ли у вас гипертония.
Какое давление считается повышенным
Нормальным считают систолическое (верхнее) давление менее 120 и диастолическое (нижнее) давление менее 80 мм рт. ст.
Артериальную гипертензию диагностируют в случае постоянного повышения уровня артериального давления (АД):
- более 140 мм рт. ст. (систолическое)
- более 90 мм рт. ст. (диастолическое)
Повышенное артериальное давление без надлежащего лечения может привести к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, ухудшению зрения и другим осложнениям.
Ранее мы сообщали, всегда ли болит голова при высоком давлении.
Также мы писали о двух малоизвестных симптомах на лице, которые свидетельствуют о высоком давлении.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и сайт Центра общественного здоровья.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.