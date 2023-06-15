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В цивилизованном мире не используется. Врач назвал совершенно бесполезный способ лечения

Новина українською →
Четверг 15 июня 2023 10:20
В цивилизованном мире не используется. Врач назвал совершенно бесполезный способ лечения Фото: Капельницы для профилактики - бесполезны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Скрипник

Профилактические капельницы очень часто назначаются врачами людям, которые жалуются на мигрень, головные боли напряжения, боли в спине, гипертоническую болезнь. Также их советуют для "очистки сосудов".

Почему такие курсы капельниц бесполезны, рассказал в Facebook врач-невролог Евгений Скрыпник.

Почему профилактические капельницы бесполезны

Обычно капают ноотропы и сосудистые препараты, которые в цивилизованном мире не используются.

Врач отметил, что это препараты без доказательной эффективности, не одобренные ВОЗ, FDA, нет РКД (рандомизированных клинических исследований), при которых его участники в произвольном порядке делятся на группы, в одной из которых проводится исследуемое вмешательство, а в другой (контрольной) применяются плацебо, которые доказали эффективность препаратов для лечения тех или иных заболеваний.

К таким лекарствам относятся сосудистые и ноотропные препараты:

  • Милдронат
  • Кортексин
  • Актовегин
  • Церебролизин
  • Митра
  • Метонат
  • Нейродар
  • Вазопро
  • Тризипин
  • Рипронат
  • Тивомакс
  • Армадин
  • Мексиприм
  • Амбрия
  • Алакор
  • Антифронт
  • Венокор
  • Эфлунатин
  • Динар и многие другие

Что нужно знать

"Если вы заметили, особенно те, кто находится за границей, что профилактических капельниц с сосудистыми и ноотропными препаратами там нет", - сообщил Евгений.

Артериальная гипертензия лечится регулярным приемом антигипертензивных препаратов, мигрень - регулярным приемом лекарства для профилактики, головную боль напряжения - отдыхом и лекарствами для профилактики, а сосуды чистить не нужно.

Напомним, что врач назвал популярное лекарство, которое ничего не лечит.

Ранее мы писали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.

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