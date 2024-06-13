Откажитесь от него: какое женское нижнее белье вредит здоровью

Обычно люди в магазине выбирают красивое нижнее белье и даже не задумывают о его вреде для здоровья. В частности, белье из некачественных тканей может привести к зуду и дрожжевым инфекциям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Какого белья избегать

Белье, вызывающее пот, может привести к зуду и дрожжевым инфекциям. Некоторые виды нижнего белья, такие как стринги, могут повысить риск бактериального вагиноза или других инфекций.

Слишком тесное нижнее белье может привести к сдавлению, натиранию и бактериальным инфекциям, и есть некоторые доказательства того, что это может повлиять на фертильность у мужчин.

Выбирая пару белья, важно учитывать ткань, посадку и крой.

Гинеколог Андреа Брейден рассказал, что в общем, лучшие ткани для нижнего белья - это натуральные, такие как хлопок. Воздух циркулирует лучше в хлопковом белье, чем из полиэстера. Именно для здоровья вульвы важна хорошая циркуляция воздуха.

Уролог Скотт Д. сказал, что хлопок выделяется тем, что он удобен, дышащая и впитывает влагу.

Избегайте "не дышащих" тканей

Гинеколог отметил, что стоит избежать белья из "не дышащих" тканей, а именно нейлон и атлас.

Кроме того, толстые ткани также могут ограничивать дыхание кожи.

Полиэстер считается самой плохой тканью для нижнего белья. Хотя это один из самых легких материалов, он не впитывает и не пропускает воздух.

Даже нижнее белье, изготовленное не из натуральной дышащей ткани, часто имеет хлопчатобумажную часть в промежности или ластовице.

Выберите вид, который вам будет удобен

Следует выбирать удобное белье, которое не сжимает и не натирает.

Облегающее нижнее белье уменьшает циркуляцию воздуха и может увеличить влажность, что приводит к раздражению кожи.

Стринги можно носить, но лучше свести их использование к минимуму или для особых случаев. Это белье очень стягивает и тесно прилегает, поэтому считается неудобным. Это же касается и бикини, которые тоже очень плотны к телу.

Врачи отметили, что нижнее белье нужно менять по крайней мере раз в день во избежание накопления бактерий.

"Бактерии - это нормально. У всех нас есть обычные бактерии, живущие на вульве или прямой кишке", - сказал гинеколог.

Однако, длительное ношение нижнего белья может вызвать инфекции или неприятный запах, поскольку влага смешивается с находящимися там обычными бактериями.

Поэтому важно как можно чаще менять нижнее белье. Некоторые люди могут даже менять чаще одного раза в день.