Кардиолог назвала 6 витаминов, которые важны для здоровья женщины

Каждая женщина должна заботиться о своем здоровье на протяжении всей жизни. Сбалансированного питания недостаточно - практически все люди нуждаются в витаминах и микроэлементах в ежедневном рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк .

По словам врача, образ жизни человека оказывает непосредственное влияние на долговечность красоты и молодости.

Также она назвала подборку витаминов, которые обязательны для каждой женщины.

Витамин D3

Необходимо выбирать дозировку не менее 2000 МЕ. Витамин оказывает положительное влияние на волосы, кожу, ногти, либидо и настроение.

Это один из самых важных элементов здоровья, особенно женского.

Особое внимание к уровню этого элемента необходимо обращать людям, которые находятся в группе риска: беременным и кормящим женщинам, людям с ожирением, с хроническими болезнями органов желудочно-кишечного тракта, заболеваниями костей.

Омега-3

Дозировка не менее 1000 мг. Кардиолог говорит, что Омега-3 отлично влияет на состояние волос, ногтей, нервной системы, иммунной системы, работы желчного пузыря, а также либидо.

Омега-3 полезна для беременных и кормящих грудью, поскольку докозагексаеновая кислота является основной жирной кислотой, из которой состоит сетчатка глаза.

Коллаген

В сочетании с гиалуроновой кислотой и витамином С - важен для здоровья женщины. Это идеальная формула усваивания в организме.

Польза коллагена заключается в поддержании эластичности и увлажнении кожи, предотвращении появления морщин. Также белок способствует росту новых клеток в дерме (среднем слое кожи).

Магний

Магний - это ваш покой, сон и стрессоустойчивость. Врач отметила, что магния всегда недостаточно в организме, поэтому это один из важнейших компонентов, который необходим на ежедневной основе.

Средняя доза в сутки - 400 мг в сутки.

Лецитин

Это как строительный материал (фосфолипиды), используемый каждой клеткой нашего тела.

Нет фосфолипидов - нет восстановления клеточной мембраны. Также он оказывает положительное влияние на кишечник.

Дозировка - 3-5 г в сутки.

Пробиотики

Пробиотики - это пищевые продукты или добавки, которые могут содержать живые микроорганизмы полезного типа. Они созданы для поддержания или улучшения состояния "хороших" бактерий (нормальной микрофлоры) в организме.

"Кишечник - это второй мозг, поэтому о нем нужно достойно заботиться", - добавила кардиолог.