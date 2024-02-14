Кардиолог назвала 6 витаминов, которые важны для здоровья женщины
Каждая женщина должна заботиться о своем здоровье на протяжении всей жизни. Сбалансированного питания недостаточно - практически все люди нуждаются в витаминах и микроэлементах в ежедневном рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
По словам врача, образ жизни человека оказывает непосредственное влияние на долговечность красоты и молодости.
Также она назвала подборку витаминов, которые обязательны для каждой женщины.
Витамин D3
Необходимо выбирать дозировку не менее 2000 МЕ. Витамин оказывает положительное влияние на волосы, кожу, ногти, либидо и настроение.
Это один из самых важных элементов здоровья, особенно женского.
Особое внимание к уровню этого элемента необходимо обращать людям, которые находятся в группе риска: беременным и кормящим женщинам, людям с ожирением, с хроническими болезнями органов желудочно-кишечного тракта, заболеваниями костей.
Омега-3
Дозировка не менее 1000 мг. Кардиолог говорит, что Омега-3 отлично влияет на состояние волос, ногтей, нервной системы, иммунной системы, работы желчного пузыря, а также либидо.
Омега-3 полезна для беременных и кормящих грудью, поскольку докозагексаеновая кислота является основной жирной кислотой, из которой состоит сетчатка глаза.
Коллаген
В сочетании с гиалуроновой кислотой и витамином С - важен для здоровья женщины. Это идеальная формула усваивания в организме.
Польза коллагена заключается в поддержании эластичности и увлажнении кожи, предотвращении появления морщин. Также белок способствует росту новых клеток в дерме (среднем слое кожи).
Магний
Магний - это ваш покой, сон и стрессоустойчивость. Врач отметила, что магния всегда недостаточно в организме, поэтому это один из важнейших компонентов, который необходим на ежедневной основе.
Средняя доза в сутки - 400 мг в сутки.
Лецитин
Это как строительный материал (фосфолипиды), используемый каждой клеткой нашего тела.
Нет фосфолипидов - нет восстановления клеточной мембраны. Также он оказывает положительное влияние на кишечник.
Дозировка - 3-5 г в сутки.
Пробиотики
Пробиотики - это пищевые продукты или добавки, которые могут содержать живые микроорганизмы полезного типа. Они созданы для поддержания или улучшения состояния "хороших" бактерий (нормальной микрофлоры) в организме.
"Кишечник - это второй мозг, поэтому о нем нужно достойно заботиться", - добавила кардиолог.
Раньше мы сообщали, для чего организму человека нужен магний и в каких продуктах его искать.
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