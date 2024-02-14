Кардіолог назвала 6 вітамінів, які важливі для здоров'я жінки

Кожна жінка повинна дбати про своє здоровʼя впродовж усього життя. Збалансованого харчування недостатньо - практично всі люди потребують вітамінів та мікроелементів в щоденному раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк .

За словами лікаря, спосіб життя людини безпосередньо впливає на довготривалість краси та молодості.

Також вона назвала підбірку вітамінів, які є обовʼязковими для кожної жінки.

Вітамін D3

Необхідно обирати дозування щонайменше 2000 МО. Вітамін позитивно впливає на волосся, шкіру, нігті, лібідо та настрій.

Це один з найважливіших елементів здоров'я, особливо жіночого.

Особливу увагу, до рівня цього елементу, необхідно звертати людям, котрі знаходяться в групі ризику: вагітним та годуючим жінкам, людям з ожирінням, з хронічними хворобами органів шлунково-кишкового тракту, захворюваннями кісток.

Омега-3

Дозування щонайменше 1000 мг. Кардіолог каже, що Омега-3 чудово впливає на стан волосся, нігтів, нервової системи, імунної системи, роботи жовчного міхура, а також лібідо.

Омега-3 корисна для вагітних і жінок, які годують грудьми, оскільки докозагексаєнова кислота є основною жирною кислотою, з якої складається сітківка ока.

Колаген

В поєднанні з гіалуроновою кислотою і вітаміном С - важливий для здоров'я жінки. Це ідеальна формула засвоювання в організмі.

Користь колагену полягає в підтримці еластичності та зволоження шкіри, запобіганні появі зморшок. Також білок сприяє росту нових клітин у дермі (середньому шарі шкіри).

Магній

Магній - це ваш спокій, сон та стресостійкість. Лікар зазначила, що магнію завжди недостатньо в організмі, тому це один з найважливіших компонентів, який потрібен на щоденній основі.

Середня доза на добу - 400 мг на добу.

Лецитин

Це як будівельний матеріал (фосфоліпіди), який використовується кожною клітиною нашого тіла.

Немає фосфоліпідів - немає відновлення клітинної мембрани. Також він позитивно впливає на кишківник.

Дозування - 3-5 г на добу.

Пробіотики

Пробіотики - це харчові продукти або добавки, які можуть містити живі мікроорганізми корисного типу. Вони створені для підтримки або покращення стану "хороших" бактерій (нормальної мікрофлори) в організмі.

"Кишківник - це другий мозок, тому за ним потрібно належно дбати", - додала кардіолог.