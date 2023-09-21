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Кардашьян шокировала огромной вмятиной на лице после лечения рака кожи (фото)

Хлои Кардашьян (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала огромную вмятину, оставшуюся на ее лице после удаления меланомы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на посты знаменитости в Instagram.

Как выглядело лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы

После успешного удаления злокачественной опухоли в октябре 2022 года, у знаменитости осталась глубокая вмятина на щеке, с которой ей пришлось жить более полугода.

По словам селебрити, она не жалуется на это, потому что лучше иметь такую вмятину, чем сталкиваться с меланомой.

Лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы (фото: instagram.com/khloekardashian)

Через девять месяцев после начала лечения Хлои наконец-то смогла устранить дефект на своем лице благодаря инъекциям.

Сегодня она испытывает глубокую благодарность к своему врачу, который не только проявил мастерство и умение, избавив Кардашьян опухоли на щеке без видимых шрамов, но и внимательно следил за тем, чтобы рак не распространился дальше.

Лицо Хлои Кардашьян после удаления меланомы (фото: instagram.com/khloekardashian)

Бизнесвумен также призвала миллионы своих подписчиков регулярно проходить проверку на эту коварную болезнь.

"Я никогда и подумать не могла бы, что это крохотное образование превратится в рак кожи, и я не могу понять, что могло бы произойти, если бы я не пошла к врачу, чтобы осмотреть его", - написала звезда.

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Кстати, в то же время у Хлои была обнаружена меланома на спине, и в 2019 году ей пришлось сделать операцию.

Сейчас бизнесвумен с радостью делится новостью о том, что пока у нее нет рецидивов.

Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

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