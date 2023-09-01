Горячая Кайли Дженнер снялась в страстной фотосессии для известного бренда, поддерживающего Украину

Предлагаем вам посмотреть, как выглядит сегодня Кайли, и насладиться ее новым образом.

Кайли Дженнер снялась для Acne Studios

Acne Studios представил свою долгожданную джинсовую коллекцию на осень 2023 года, где главной моделью стала Кайли.

Она продемонстрировала новейшие джинсовые модели на своем теле, покрытом маслом и краской.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Мне нравятся хорошие отношения, которые сложились у меня с Acne Studios. Я являюсь поклонницей этого бренда, и ношу их продукцию в течение последних нескольких лет", - заявила Кайли.

Фотографии делал культовый французский фотограф Карлейн Джейкобс.

"Эта рекламная кампания - одна из моих любимых. Мне понравилось работать с фотографом, и мне нравится простота образов, они имеют силу в своей прямоте", - подчеркнула Дженнер.

На одном из фото суровая, но страстная Дженнер одета в джинсовую куртку большого размера и мешковатые джинсы с низкой посадкой. При этом она без белья, но в туфлях-лодочках с острым носом.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

На другом она надела джинсовый микротоп, такие же объемные джинсы и держит в руках мини-сумку.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

На снимках крупным планом Дженнер изображена в спортивных очках большого размера с эффектом грязи и влажными волосами.

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

По словам представителей бренда, Кайли в этой фотосессии "олицетворяет трендовый деним этого сезона".

Любители модели, к слову, в восторге от новых образов звезды и выражают свои комплименты в комментариях:

Королева лета

Самая красивая из сестер

Ты – совершенство!

Идеальная фигура

Выглядишь невероятно

Кайли – красотка! Очень горячие фотки

Стоит заметить, что несколько дней назад бренд намекнул на участие Дженнер в новой рекламной кампании, опубликовав видео, в котором некоторые пользователи узнали Кайли благодаря ее известным длинным ногтям.

Также важно отметить, что Acne Studios поддерживает Украину практически с первых дней полномасштабной войны. Об этом они написали в своем Х (Twitter).

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