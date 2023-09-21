Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Американська телезірка і бізнесвумен Хлої Кардашьян показала величезну вм’ятину, яка залишилася на її обличчі після видалення меланоми.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пости знаменитості у Instagram.
Після успішного видалення злоякісної пухлини у жовтні 2022 року, у знаменитості залишилася глибока вм'ятина на щоці, з якою їй довелося жити більш ніж півроку.
За словами селебріті, вона не скаржиться на це, бо краще мати таку вм'ятину, ніж зіштовхуватися з меланомою.
Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)
Через дев'ять місяців після початку лікування Хлої нарешті змогла усунути дефект на своєму обличчі завдяки ін'єкціям.
Сьогодні вона відчуває глибоку вдячність до свого лікаря, який не лише проявив майстерність і вміння, позбавивши Кардашьян пухлини на щоці без видимих шрамів, а й уважно слідкував за тим, щоб рак не поширився далі.
Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)
Бізнесвумен також закликала мільйони своїх підписників регулярно проходити перевірку на цю підступну хворобу.
"Я ніколи і подумати не могла б, що це крихітне утворення перетвориться на рак шкіри, і я не можу зрозуміти, що могло б статися, якби я не пішла до лікаря, щоб його оглянути", - написала зірка.
Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)
До речі, в той самий час у Хлої була виявлена меланома на спині, і в 2019 році їй довелося зробити операцію.
Зараз бізнесвумен з радістю ділиться новиною про те, що поки що в неї немає рецидивів.
Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)
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