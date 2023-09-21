UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кардашьян шокувала величезною вм'ятиною на обличчі після лікування раку шкіри (фото)

Хлої Кардаш'ян (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська телезірка і бізнесвумен Хлої Кардашьян показала величезну вм’ятину, яка залишилася на її обличчі після видалення меланоми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пости знаменитості у Instagram.

Як виглядало обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми

Після успішного видалення злоякісної пухлини у жовтні 2022 року, у знаменитості залишилася глибока вм'ятина на щоці, з якою їй довелося жити більш ніж півроку.

За словами селебріті, вона не скаржиться на це, бо краще мати таку вм'ятину, ніж зіштовхуватися з меланомою.

Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)

Через дев'ять місяців після початку лікування Хлої нарешті змогла усунути дефект на своєму обличчі завдяки ін'єкціям.

Сьогодні вона відчуває глибоку вдячність до свого лікаря, який не лише проявив майстерність і вміння, позбавивши Кардашьян пухлини на щоці без видимих шрамів, а й уважно слідкував за тим, щоб рак не поширився далі.

Обличчя Хлої Кардашьян після видалення меланоми (фото: instagram.com/khloekardashian)

Бізнесвумен також закликала мільйони своїх підписників регулярно проходити перевірку на цю підступну хворобу.

"Я ніколи і подумати не могла б, що це крихітне утворення перетвориться на рак шкіри, і я не можу зрозуміти, що могло б статися, якби я не пішла до лікаря, щоб його оглянути", - написала зірка.

Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

До речі, в той самий час у Хлої була виявлена меланома на спині, і в 2019 році їй довелося зробити операцію.

Зараз бізнесвумен з радістю ділиться новиною про те, що поки що в неї немає рецидивів.

Хлої Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Нещодавно гаряча Кайлі Дженнер знялася у пристрасній фотосесії для відомого бренду, який підтримує Україну.

Також читайте про 5 українців, які отримували "Оскар".

Читайте РБК-Україна в Google News
зіркиГолливуд