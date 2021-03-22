В Україні змінили розмір компенсації ФОПам за локдаун: розраховувати будуть по-новому
У Кабінеті міністрів вважають, що програма допомоги підприємцям може повернутися. Нова компенсація буде розраховуватися в залежності від середньої зарплати в регіоні, тому вона скрізь буде різна.
Про це розповів радник голови Офісу президента Тимофій Милованов у програмі "Сьогодні" на каналі "Україна 24".
Виплата буде знову проходити через "Дію". При цьому фінансувати цю програму буде як місцева, так і центральна влада.
Як буде працювати програма виплат
Місцева влада області, яка знаходиться в червоній зоні, буде розробляти пакет підтримки. Після чого його покажуть центральній владі.
Потім центральна влада додасть до коштів, які готові надати місцева влада, ще 100%.
"Таким чином всі разом намагаємося допомогти, місцева та центральна влада навпіл, 100%+100%. Це та відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка має підтримати всіх", - заявив Милованов.
Нагадаємо, в Україні пенсії у 2021 році збільшать ще чотири рази. При цьому зміни будуть стосуватися більшості пенсіонерів. Пенсії в цьому році будуть перераховуватися у квітні, липні, жовтні та грудні.
Ми також писали про те, що українцям за самоізоляцію вже виплатили 114 мільйонів гривень. Гроші отримали більше ніж 100 тисяч українців, яким довелося припинити свою роботу через пандемію.