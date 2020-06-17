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Продовження та посилення карантину: у Кабміні зробили важливу заяву

STYLERЖиття    17.06.2020 - 16:25
Продовження та посилення карантину: у Кабміні зробили важливу заяву
Карантин в Україні продовжили до 31 липня (фото: РБК-Україна)

Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, які карантинні заборони можуть повернути в деяких регіонах

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 липня. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд з доопрацюванням в одноденний термін.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що в ряді регіонів зі складною епідеміологічною ситуацією через коронавірус обмежувальні заходи можуть посилити.

Про це глава Кабміну написав у своєму Facebook.

За словами прем'єра, протягом останнього тижня кількість хворих постійно збільшується, і послаблення заборон "багато хто сприйняв як скасування карантину".

"Однак загрози від вірусу не стали меншими", - зазначив Шмигаль.

Що заборонять в Україні

  • без масок або респіраторів буде заборонено перебувати у громадських будівлях, спорудах та на транспорті.
  • в транспорті будуть заборонені перевезення пасажирів у кількості більше, ніж передбачено місць для сидіння.

Прем'єр поінформував про оновлення механізмів, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 обмежувальні карантинні заходи можуть посилити.

Нові заборони можуть стосуватися:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів
  • діяльності установ, що надають послуги по розміщенню
  • роботи метро
  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень
  • відвідування дитячих садків
  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів, спортзалів
  • діяльності закладів харчування

Де в Україні посилять карантин

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься регіон, в якому є один з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок у лікарнях становить понад 50%
  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків 100 тис. населення.

"Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації", - уточнив прем'єр.

Раніше ми повідомляли про те, що лікар дав тривожний прогноз і попередив, що влітку в Україні заразяться COVID-19 більше, ніж навесні.

Також ми писали про те, що різкому зростанню коронавірусу в Україні знайшлося просте пояснення

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України карантинДенис Шмигаль
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