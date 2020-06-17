У метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду: відкопали технологію 90-х

У метро Києва придумали, як вирішити проблему збою в системі оплати
В метро Києва показали дивовижне ноу-хау, підтвердивши прислів'я, що нове - це добре забуте старе. У мережі пригадали, що таке практикували в підземці ще на початку 90-х.
Через збій у системі автоматичної оплати через турнікети, пасажирів пускали через контрольний пункт. Така НП сталася на кінцевій станції "червоної гілки" "Академмістечко". Відео розмістили в Facebook-пабліку Транспорт Києва.
"Система повністю заглючила. Зараз не працюють ні касові апарати, ні турнікети", - пояснив дівчині правоохоронець з підземки, запропонувавши покласти в "банку" 8 гривень.
При цьому ні квитків, ні чеків ніхто нікому не давав. Втім, як і здачі. Пасажирам пропонували самим шукати спосіб розміну грошей.
"Новий метод оплати - "в банку". Без чеків. Без решти. Без обліку. Це взагалі законно?" - підписала Facebook автор відео.
ст. #метро #Академмістечко Новий метод оплати - "в банку". Без чеків. Без решти. Без обліку. Це взагалі законно?Опубліковано Ievgen Barannikov Понеділок, 15 червня 2020 р.
В метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду (відео: facebook.com/groups/kyivtransportfans)
Користувачі в коментарях пишуть, що такими технологіями в метро користувалися десь в 1992-му році.
"Ласкаво просимо в 1992 рік!; Скарбничка для п'ятаків!; Там написано "збираю на кота"! Ось люди милосердні і допомагають дівчинці; Ці конструкції в метро ще з часів УРСР, і бачили 5-ти копійчані монети", - пишуть користувачі.
В метрополітені прокоментували "інновацію", розповівши, що для використання такої скарбнички є спеціальний регламент.
"Є чіткий регламент використання каси-скарбнички. Вона опечатана, для проходу потрібно внести вартість разового проїзду. Це не якась новинка", - написала прессекретар підземки Наталія Макогон.
Як ми писали раніше, у метро Києва сталася НП. Неадекватний пасажир проник в тунель і намагався втекти від правоохоронців.
Також повідомлялося, що у метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям.
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Автор: Светлана Мащенко