ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду: відкопали технологію 90-х

STYLERЖиття    17.06.2020 - 10:20
У метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду: відкопали технологію 90-х
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

У метро Києва придумали, як вирішити проблему збою в системі оплати

В метро Києва показали дивовижне ноу-хау, підтвердивши прислів'я, що нове - це добре забуте старе. У мережі пригадали, що таке практикували в підземці ще на початку 90-х.

Через збій у системі автоматичної оплати через турнікети, пасажирів пускали через контрольний пункт. Така НП сталася на кінцевій станції "червоної гілки" "Академмістечко". Відео розмістили в Facebook-пабліку Транспорт Києва.

"Система повністю заглючила. Зараз не працюють ні касові апарати, ні турнікети", - пояснив дівчині правоохоронець з підземки, запропонувавши покласти в "банку" 8 гривень.

При цьому ні квитків, ні чеків ніхто нікому не давав. Втім, як і здачі. Пасажирам пропонували самим шукати спосіб розміну грошей.

"Новий метод оплати - "в банку". Без чеків. Без решти. Без обліку. Це взагалі законно?" - підписала Facebook автор відео.

ст. #метро #Академмістечко Новий метод оплати - "в банку". Без чеків. Без решти. Без обліку. Це взагалі законно?

Опубліковано Ievgen Barannikov Понеділок, 15 червня 2020 р.

В метро Києва показали ноу-хау з оплатою проїзду (відео: facebook.com/groups/kyivtransportfans)

Користувачі в коментарях пишуть, що такими технологіями в метро користувалися десь в 1992-му році.

"Ласкаво просимо в 1992 рік!; Скарбничка для п'ятаків!; Там написано "збираю на кота"! Ось люди милосердні і допомагають дівчинці; Ці конструкції в метро ще з часів УРСР, і бачили 5-ти копійчані монети", - пишуть користувачі.

В метрополітені прокоментували "інновацію", розповівши, що для використання такої скарбнички є спеціальний регламент.

"Є чіткий регламент використання каси-скарбнички. Вона опечатана, для проходу потрібно внести вартість разового проїзду. Це не якась новинка", - написала прессекретар підземки Наталія Макогон.

Як ми писали раніше, у метро Києва сталася НП. Неадекватний пасажир проник в тунель і намагався втекти від правоохоронців.

Також повідомлялося, що у метро Києва чоловіка застукали за забороненим заняттям.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України метро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся