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Після карантину польоти в ЄС будуть за новими правилами: настають великі зміни

STYLERЖиття    14.05.2020 - 09:51
Після карантину польоти в ЄС будуть за новими правилами: настають великі зміни
Пасажирам варто приготуватися літати по-новому (фото: РБК-Україна)

Після відновлення авіасполучення для пасажирів зміняться правила

Після скасування карантину в країнах ЄС відновлюють авіасполучення, але пасажири повинні розуміти, що їх чекають нові правила польотів. Першим та основним нововведенням буде обов'язкове носіння маски в літаку, а також заборона подорожувати з великим багажем. Про ці правила повідомила Європейська комісія.

Це зроблено для того, щоб люди знову могли безпечно пересуватися по Європі, а туризм і авіаперельоти відновилися після карантину.

Єврокомісія висунула пропозицію, що авіакомпанії і аеропорти повинні наполягати на тому, щоб пасажири носили маски, а реєстрація на посадку, складання і видачу багажу були реорганізовані. Все для того, щоб не допустити черги та натовпи людей.

Великий багаж пропонують заборонити для того, щоб пасажир не контактував з персоналом для його оформлення. Ручна поклажа буде можлива, через те, що її не потрібно реєструвати на стійці.

До речі, Європейська комісія представила пакет керівних принципів та рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після декількох місяців блокування.

Зазначається, що обмеження повинні бути скасовані без якої-небудь дискримінації для всіх громадян ЄС і всіх жителів цієї держави, незалежно від їх національності, і повинні застосовуватися до всіх частин ЄС в схожій епідемічної ситуації.

Як ми раніше писали, Ляшко розповів, коли в Україні запрацює транспорт і запустять внутрішні авіарейси.

Теги Новини України карантин
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