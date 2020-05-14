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Ляшко розповів, коли в Україні запрацює транспорт і запустять внутрішні авіарейси

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 00:09
Ляшко розповів, коли в Україні запрацює транспорт і запустять внутрішні авіарейси
Ілюстративне фото (city-adm.lviv.ua)

Відкриття межобластого транспортного повідомлення буде відбуватися за правилами адаптивного карантину

Відновлення роботи громадського транспорту та внутрішнього авіасполучення буде відбуватися одночасно. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в Моз це питання розглядають комплексно.

"Внутрішні рейси будуть відкриті тоді, коли ми відкриємо громадський транспорт, зараз ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, ми маємо на увазі все перевезення. В тому числі і міжобласні", - сказав Ляшко.

У той же час головний санлікар України зазначив, що відкриття транспортного повідомлення між областями буде відбуватися за правилами адаптивного карантину якщо ситуація з поширенням коронавіруса в областях буде взята під контроль.

"не Можна говорити про відновлення сполучення між Хмельницьким та Чернівцями, Чернівці якщо не будуть відповідати критеріям, визначеним у постанові Кабміну про благополучній епідемічній ситуації. Області зможуть відновити сполучення між собою тільки, якщо вони обидва потрапляють під ці критерії. Так само розглядається питання внутрішнього авіасполучення", - сказав він.

Ляшко також підкреслив, що питання відкриття міжнародного авіасполучення з країнами Європи буде вирішуватися тоді, коли європейські країни відкриють свої кордони. Він нагадав, що міністри країн ЄС пересунули дату можливого відкриття туристичного сезону та відновлення авіасполучень на 15 червня.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України розраховує відновити роботу громадського транспорту до 22 травня, коли закінчиться термін карантину, який планують ще продовжити.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" представила план відновлення приміського сполучення. На першому етапі запустять 745 поїздів, на другому - ще 571.

Теги Новини України транспортВиктор ЛяшкоКоронавірус
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