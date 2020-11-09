Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що потрапить під сувору заборону

Карантин вихідного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав найбільш оптимальним рішенням серйозної ситуації з коронавірусом в Україні. Поки, на думку голови МОЗ, про повний локдаун говорити не можна, адже це сильно зашкодить бізнесу.

Степанов на брифінгу у понеділок вранці, 9 листопада, заявив, що МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень. Зокрема, пропонується запровадити жорсткий карантин вихідного дня.

Це означає, що в суботу і неділю будуть працювати тільки:

продуктові магазини,

аптеки (в тому числі ветеринарні),

транспорт,

автозаправки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати виключно на виніс. Робота ТРЦ і проведення розважальних заходів вихідними може бути також заборонено.



"Ми розуміємо, що повний локдаун дуже-дуже важко буде перенести малому і середньому бізнесу. Ми будемо пропонувати жорсткий карантин "вихідного дня", - заявив він.

Нагадаємо, що в суботу, 7 листопада, число нових хворих на коронавірус перевищила 10 тисяч (всього 10 746 випадків).

Зазначимо, що в Україні з понеділка, 9 листопада, почався поділ на нові карантинні зони. Тепер в країні немає жовтої та зеленої зони - лише червона і помаранчева.

Раніше ми писали також, що українські лікарі зробили зізнання про те, що коронавірус може залишатися в організмі назавжди, поступово руйнуючи його.