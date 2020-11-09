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Карантин выходного дня: Степанов рассказал, что попадет под строгий запрет

Автор: Светлана Мащенко

Минздрав инициировал введение карантина выходного дня в Украине

Карантин выходного дня министр здравоохранения Максим Степанов назвал наиболее оптимальным решением серьезной ситуации с коронавирусом в Украине. Пока, по мнению главы Минздрава, о полном локдауне говорить нельзя, ведь это сильно навредит бизнесу.

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Степанов на брифинге утром в понедельник, 9 ноября, заявил, что Минздрав инициирует усиление карантинных ограничений. В частности, предлагается ввести жесткий карантин выходного дня.

Это значит, что в субботу и воскресенье будут работать только:

  • продуктовые магазины,
  • аптеки (в том числе ветеринарные),
  • транспорт,
  • автозаправки.

Заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос. Работа ТРЦ и проведение развлекательных мероприятий по выходным может быть также запрещено.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Напомним, что в субботу, 7 ноября, число новых заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч (всего 10 746 случаев).

Отметим, что в Украине с понедельника, 9 ноября, началось деление на новые карантинные зоны. Теперь в стране нет желтой и зеленой зоны - лишь красная и оранжевая.

Ранее мы писали также, что украинские врачи сделали признание о том, что коронавирус может оставаться в организме навсегда, постепенно разрушая его.

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Новости Украины карантинМаксим Степанов