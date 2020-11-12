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Карантин вихідного дня: з'явилася важлива інформація стосовно роботи церков

Автор: Роман Мирончук

З'явилася інформація, щодо роботи церков під час карантину вихідного дня

В Україні вже на цих вихідних, з 14 листопада, вводиться карантин вихідного дня, який діятиме до 30 листопада, але потім його терміни можуть ще продовжити. Стало відомо, як церкви планують організувати свою роботу в умовах обмежень.

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На богослужіннях у вихідні дні зможуть перебувати до 20 осіб. В УПЦ такі ініціативи влади вважають багато в чому нелогічними. Про це повідомляє Telegram-канал "Pavlovsky News".

Голова юрдепартаменту УПЦ Олександр Бахов зазначив, що в будні дні такі обмеження не діють, тому незрозуміла користь від карантину вихідного дня. Причому священник не може вигнати парафіян храму, якщо у вихідні їх буде більше ніж 20.

Зараз церква буде шукати інші механізми роботи, наприклад, збільшувати кількість богослужінь, щоб всі охочі могли прийти, не створюючи натовпу і не порушуючи карантинний режим.

У ПЦУ розповіли, що від вірян на богослужіннях вимагають дотримання всіх санітарних норм і півтораметрової дистанції, як це було і раніше. Ну, а обмежень у 20 людей у приміщенні можна дотримуватися, якщо пропускати людей на богослужіння групами.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, які послуги надаватимуть у лікарнях під час пандемії.

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