Карантин в Україні: спортивні тренування дозволять, але не всім

Карантин в Україні був введений з метою недопущення поширення коронавірусу. З 6 квітня карантинні заходи були посилені й в розпорядженні з'явився пункт про заборону відвідування спортивних майданчиків, скверів, парків та стадіонів. Раніше були закриті спортивні клуби та багато спортсменів спантеличені тим, де їм тренуватися.

Як повідомляють у прес-службі Кабінету міністрів, в Україні планують відновити тренування штатних збірних команд з олімпійських видів спорту, які готуються до участі у міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству молоді та спорту вивчити досвід тренувань в умовах карантину в інших країнах і скласти план, за яким можна буде реалізувати це в Україні.

"Ми на певний термін карантинних заходів повинні провести детальний аналіз як наші партнери, друзі, конкуренти по бігових доріжках та інших спортивних майданчиках готують своїх власних елітних спортсменів. Щоб надалі ми могли, якщо мати такий досвід, імплементувати в Україні, і дозволити нашим спортсменам безпечно готуватися. Навіть у такі непрості часи ми не повинні забувати про спорт і гордість нашої нації", - сказав прем'єр-міністр.

Також зазначається, що рішення про дозвіл тренувань Кабінет міністрів розгляне на наступному засіданні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні послабили карантин для деяких категорій.