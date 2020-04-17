У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавіруса вмер чернець Никодим

У Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом вмер чернець Никодим. Про це у Facebook повідомила прес-служба Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляється, чернець Никодим нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

У той же час УПЦ МП повідомила про одужання від коронавіруса шістьох ченців і послушників. Відзначається, що вони вже повернулися в Києво-Печерську лавру.

Їх поселили у спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду за їх здоров'ям будуть спостерігати лікарі.

Нагадаємо, мінімум три церкви та Києво-Печерська лавра стали осередками спалахів коронавіруса в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусом. Серед хворих і настоятель монастиря.

Також повідомлялося про другий смерті від коронавіруса на території Києво-Печерської лаври. Померли один з ченців і архімандрит Нектарій.

Додамо, що в гуртожитку Духовної академії УПЦ МП стався спалах коронавіруса. Інфікування коронавірусом підтвердили у трьох викладачів та 16 студентів.