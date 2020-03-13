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Карантин в Україні: як зміняться дати канікул у школярів

STYLERЖиття    13.03.2020 - 10:14
Карантин в Україні: як зміняться дати канікул у школярів
Графік канікул у дітей зміниться (Колаж РБК-Україна)

Весняні канікули в школах можуть початися в останній тиждень березня

Карантин в Україні ввели 12 березня. Відповідно до нього всі навчальні заклади та дитячі садки закриті до його закінчення. Коли ж тепер школярі підуть на канікули читайте в матеріалі Styler.

Через вимушену перерву від навчання українські школярі можуть піти на весняні канікули в останньому тижні березня. Учні можуть відпочити з 23 по 30 березня. Але так як 23 березня випадає на понеділок, то діти підуть на відпочинок вже з суботи 21 березня.

Зазначимо, що це можливий графік, кожен навчальний заклад буде індивідуально вирішувати, коли його підопічні будуть відпочивати.

До речі, дати весняних канікул в Україні зсуваються частіше всього, адже на цей час припадає велика кількість епідемій.

Також кілька вихідних буде у країнських школярів у квітні і травні. Вся справа в тому, що три дні додаткових вихідних – з 18 по 20 квітня включно – їм надаються як вихідні на Великдень 2020.

У травні українські діти відпочинуть в честь Дня праці 1, 2 і 3 травня, а також на честь Дня Перемоги – 9, 10 і 11 травня.

Як ми раніше писали, у квітні українці будуть працювати 21 день, а відпочивати 9. Всього на суботу і неділю випадає вісім днів, але у зв'язку з Великоднем, понеділок, наступний за святом, стане додатковим вихідним днем.

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