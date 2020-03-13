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Карантин в Украине: как изменятся даты каникул у школьников

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 10:14
Карантин в Украине: как изменятся даты каникул у школьников
График каникул у детей изменится (Коллаж РБК-Украина)

Весенние каникулы у детей могут начаться в последнюю неделю марта

Карантин в Украине ввели 12 марта. Согласно нему все учебные заведения и детские сады закрыты до его окончания. Когда же теперь школьники пойдут на каникулы читайте в материале Styler.

Из-за вынужденного перерыва от учебы украинские школьники могут пойти на весенние каникулы в последней неделе марта. Ученики могут отдохнуть с 23 по 30 марта. Но так как 23 марта выпадает на понедельник, то дети пойдут на отдых уже с субботы 21 марта.

Отметим, что это предположительный график, каждое учебное заведение будет индивидуально решать, когда его подопечные будут отдыхать.

Кстати, даты весенних каникул в Украине сдвигаются чаще всего, так как на это время приходится большое количество эпидемий.

Также несколько выходных будет у краинских школьников в апреле и мае. Все дело в том, что три дня дополнительных выходных – с 18 по 20 апреля включительно – им полагаются как выходные на Пасху 2020.

В мае украинские дети отдохнут в честь Дня труда 1, 2 и 3 мая, а также в честь Дня Победы – 9, 10 и 11 мая.

Как мы ранее писали, в апреле украинцы будут работать 21 день, а отдыхать 9. Всего на субботу и воскресенье выпадает восемь дней, но в связи с Пасхой, понедельник, следующий за праздником, станет дополнительным выходным днем.

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