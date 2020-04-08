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Карантин в Україні: чи пустять на кладовище на поминальні дні

STYLERЖиття    08.04.2020 - 16:45
Карантин в Україні: чи пустять на кладовище на поминальні дні
Поминальні дні в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Поминальні дні в цьому році можуть бути скасовані

Поминальні дні в Україні настають через тиждень після Великодня, 19 квітня. Українців цікавить, чи пустять їх на кладовище, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних і близьких.

За словами заступника голови Рівненської ОДА Ігоря Тимошенка, збори на кладовищах також будуть вважатися порушенням, якщо карантин не буде скасований.

"В цьому випадку ми повинні ставити питання безпеки вище. Цей захід підпадає під умови карантину. Тим більше зараз передбачені суттєві обмеження для перебування громадян за межами свого будинку. Поминальний тиждень буде в межах карантину", - пояснив чиновник в інтерв'ю "Радіо ТРЕК".

Варто зазначити, що поминальні дні в цьому році традиційно пройдуть на дев'ятий день після Великодня. Хоча в різних регіонах ця дата має варіації. Поминальні дні також часто називають "Проводи", "Гробки", а по-церковному "Радониця".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що карантин в Україні може бути продовжено до травня. При цьому вчора, 7 квітня, з'явилася инсайдерска інформація з джерел Кабміну про те, що з 14 квітня карантин можуть послабити.

Згідно з цим планом, в Україні з 14 квітня уряд дозволить відкритися невеликим магазинам, площею до 400 кв. м, а також всім будівельним і садовим комплексам. З 1 травня дозволять працювати всім іншим магазинам, ТЦ та перукарням.

Раніше повідомлялося, що в ПЦУ розповіли, як у храмах святкуватимуть Великдень.

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