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Карантин в Украине: пустят ли на кладбище на поминальные дни

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 16:45
Карантин в Украине: пустят ли на кладбище на поминальные дни
Поминальные дни в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Поминальные дни в этом году могут быть отменены

Поминальные дни в Украине наступают через неделю после Пасхи, 19 апреля. Украинцев интересует, пустят ли их на кладбище, чтобы почтить память своих родных и близких.

По словам заместителя председателя Ровенской ОГА Игоря Тимошенко, собрания на кладбищах также будут считаться нарушением, если карантин не будет отменен.

"В этом случае мы должны ставить вопрос безопасности выше. Это мероприятие подпадает под условия карантина. Тем более сейчас предусмотрены существенные ограничения для пребывания граждан за пределами своего дома. Поминальная неделя будет в пределах карантина", - пояснил чиновник в интервью "Радіо ТРЕК".

Стоит отметить, что поминальные дни в этом году традиционно пройдут на девятый день после Пасхи. Хотя в разных регионах эта дата имеет вариации. Поминальные дни также часто называют "Проводы", "Гробки", а по-церковному "Радоница".

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в Украине может быть продлен до мая. При этом, вчера, 7 апреля, появилась инсайдерска информация из источников Кабмина о том, что с 14 апреля карантин могут ослабить.

Согласно этому плану, в Украине с 14 апреля правительство разрешит открыться небольшим магазинам, площадью до 400 кв. м, а также всем строительным и садовым комплексам. С 1 мая разрешат работать всем остальным магазинам, ТЦ и парикмахерским.

Ранее сообщалось, что в ПЦУ рассказали, как в храмах будут праздновать Пасху.

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